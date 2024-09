Jubiläumsrennen Rekord: Mehr als 54.000 erreichen Marathon-Ziel in Berlin

Die Siege gingen bereits am Sonntagmittag an die Asse aus Äthiopien. Bei den Männern gewann der WM-Sechste Milkesa Mengesha in 2:03:17 Stunden, bei den Frauen Tigist Ketema in 2:16:42 Stunden. Da wenige Wochen nach Olympia in Paris diesmal die großen Stars fehlten, war nach bislang 13 Weltrekorden keine weitere Bestmarke in Reichweite.