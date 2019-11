Para-Weitspringer : Rehms aufreibender Kampf für Olympia-Start: Antrag offen

Eine Studie konnte nicht zu klären, ob seine Prothese ein Vor- oder Nachteil ist: Markus Rehm in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa.

Dubai Markus Rehm versucht seit Jahren, außer bei den Paralympics auch bei Olympia starten zu dürfen. Doch der Kampf dafür ist aufreibend, und Rehm weiß nicht alle Kollegen hinter sich. Ob er ihn mit Blick auf die Spiele 2020 in Tokio weiterführt, ist noch offen.

Der jahrelange Kampf gegen Windmühlen hat viel Energie gekostet und ihm weltweite Aufmerksamkeit, aber auch Argwohn und Kritik beschert.

Dass Markus Rehm derzeit bei der Para-WM in Dubai in sich ruht, dass er auffallend locker und gelöst wirkt, liegt sicher auch daran, dass das Thema Doppel-Start zumindest öffentlich gerade ruht. Rehm war zum Politikum geworden, zum Kämpfer einer ganzen Bewegung, in der er auch viele Kritiker hatte. Ob er den Kampf vor den Olympischen Spielen 2020 wieder führen wird, wägt Rehm deshalb sorgfältig ab.

„Ich bin noch am Überlegen“, sagt der 31-Jährige: „Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass diese Diskussion alles überstrahlt.“ Nachdem der Südafrikaner Oscar Pistorius 2012 in London als erster beidseitig Amputierter über 400 Meter erst bei Olympia und dann bei den Paralympics gestartet war, hatte sich der Weitsprung-Weltrekordler vergeblich um einen Doppel-Start 2016 bemüht. „Es war schon hart“, sagt er heute: „Es gab Monate, da saß ich zu Hause und habe mich gefragt, was ich falsch mache.“

Sollte er es für Tokio wieder probieren, wäre die Aussicht auf Erfolg kaum größer. Laut einer Studie ist nicht zu klären, ob seine Prothese ein Vor- oder Nachteil ist. 2014 wurde der dreimalige Paralympics-Sieger bei den Nichtbehinderten deutscher Meister, seitdem startet er außer Konkurrenz. Das würde ihm für Olympia auch längst ausreichen. Die Skepsis unter den Kollegen bei den nationalen Meisterschaften sei gesunken, sagt er. „Von daher habe ich schon einiges erreicht dadurch, dass ich so penetrant dran geblieben bin.“

Sein Kampf wurde aber nicht von jedem Para-Athleten unterstützt. „Einige warfen mir vor, ich würde nur auf mich selbst schauen“, erzählt er: „Natürlich profitiere ich davon, aber ich mache auch viel im Hintergrund und hätte manches anders gemacht, wenn ich es nur für mich getan hätte.“ Und ein möglicher Start bei Olympia sei für ihn keineswegs der wichtigere. „Ich habe immer gesagt, dass ich in erster Linie paralympischer Athlet bin.“

Auch die Skepsis gegenüber seinen Prothesen ärgert ihn. „Ich bin ja nicht vom Boot gesprungen und habe mir die Beine abfahren lassen, damit ich irgendwann weiter springen kann“, sagt Rahm, der mit 14 bei einem Wakeboard-Unfall sein rechtes Bein verlor. „Wer mich kennt, weiß, dass ich mehr am Trainieren als am Schrauben bin“, versichert er. „Natürlich mache ich die Prothese so gut wie möglich. Aber wenn die Leute denken, dass ich nur wegen der Prothese so weit springe, dann sage ich als Orthopädie-Techniker: Danke für’s Kompliment. Und auch als Sportler muss ich meinen Job verdammt gut gemacht haben.“

Im Para-Sport ist er aktuell noch ohne Konkurrenz. Doch die holt langsam auf. Allen voran sein Leverkusener Vereinskollege Felix Streng, der auch schon an Wettbewerben der Nichtbehinderten teilgenommen hat. „Er hat großes Talent“, sagt Rehm.