Leichtathletik-EM Petros gut gelaunt nach Paris - Drei Halbmarathon-Medaillen

Das süße Gefühl des Medaillengewinners nimmt Deutschlands bester Langstreckenläufer Amanal Petros von den Leichtathletik-Europameisterschaften sofort mit nach Paris. Dort schaut sich der Marathon-Rekordler nach EM-Bronze über die halbe Strecke in Rom Anfang der Woche die Strecke an, auf der in zwei Monaten dann auch ein Coup bei Olympia gelingen soll.