Paralympics : Parsons wünscht Rehm Glück und Japan sozialen Wandel

Tokio Für IPC-Präsident Parsons ist der deutsche Prothesen-Springer Markus Rehm einer der Stars der gerade begonnenen Paralympics in Tokio. Die Spiele seien trotz der Corona-Pandemie nicht nur für alle sicher.

Japan sei sich der Probleme wie Stigmatisierung von Behinderten bewusst. „Ich denke, es wird sich ändern, und ich denke, es ändert sich bereits“, so Parsons. So habe Japan trotz der Pandemie darauf gedrungen, Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines staatlichen Erziehungsprogramms als Zuschauer bei den Paralympics zuzulassen. „Die Kinder sind die zukünftigen Lenker dieses Landes“.

Die Spiele in Tokio finden inmitten der schlimmsten Infektionswelle statt, die Japan seit Ausbruch der Corona-Pandemie erlebt hat. Parsons sieht jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Infektionslage und den Paralympics. Er habe aber Verständnis für die Lage der Bevölkerung. „Ich komme aus einem Land, das auch stark betroffen ist“, sagte der Brasilianer. „Ich verstehe, womit die japanische Gesellschaft konfrontiert ist und was sie in den letzten Wochen durchgemacht hat“, so Parsons. „Die japanische Bevölkerung tut uns natürlich leid.“ Die Olympischen Spiele hätten aber gezeigt, dass es keinen Zusammenhang mit den zunehmenden Infektionsfällen gebe.