Hallesche Werfertage : Paralympics-Sieger Kappel erobert Kugel-Weltrekord zurück

Halle an der Saale Paralympics-Sieger Niko Kappel hat seinem polnischen Dauerrivalen Bartosz Tyszkowski den Weltrekord im Kugelstoßen wieder entrissen.

Bei den Halleschen Werfertagen kam der kleinwüchsige Profi-Athlet aus Sindelfingen auf 14,11 Meter und stieß damit sieben Zentimeter weiter als Tyszkowski bei seinem Sieg über Kappel bei dessen Heim-EM im Vorjahr in Berlin. Im November steigt die WM in Dubai, der 24 Jahre alte Kappel geht dort als Titelverteidiger an den Start.