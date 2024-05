Leichtathletik Para-WM: Schäfer Doppel-Weltmeister - Auch Floors holt Gold

Paralympics-Sieger Johannes Floors siegte in seiner Parade-Disziplin über 400 Meter zum vierten Mal in Folge bei einer WM. Zudem holte Palympics-Siegerin Lindy Ave in ihrem erst zweiten Rennen über 400 Meter nach der Babypause Silber. Deutschland beendet die WM mit sechs Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille und hat nun insgesamt 15 Slot-Plätze für die Ende August beginnenden Paralympics in Paris.