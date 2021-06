Deutsche Meisterschaften : Otchere holt zweiten Stabhochsprung-Meistertitel

Braunschweig Die Mannheimerin Jacqueline Otchere hat sich bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig den Titel im Stabhochsprung geholt.

Für Otchere ist es der zweite nationale Titelgewinn nach 2018. Die Norm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio liegt bei 4,70 Metern. Nicht am Start war die frühere EM-Zweite und viermalige deutsche Meisterin Lisa Ryzih aus Ludwigshafen.