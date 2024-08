Diskussion um Leistungssport Olympiasiegerin Ogunleye über Sportförderung: „Sehr traurig“

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat die geringe Wertschätzung für Athletinnen und Athleten in Deutschland kritisiert. Sie schloss sich Forderungen nach höheren Prämien Medaillengewinnerinnen und -gewinnern an. „Wenn man den internationalen Vergleich zieht, ist es sehr, sehr traurig, was Athleten an Wertschätzung bekommen“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande des „Sport-Bild-Awards“ in Hamburg.