Leichtathletik Olympiasiegerin Mihambo: WM am Fernseher war „sehr hart“

Auf dem Weg zum eigenen Comeback, das Ende Januar oder Anfang Februar in der Halle erfolgen soll, schwimme sie „nach der vorzeitig beendeten WM-Saison ein bisschen im Leeren“, sagte die dreimalige Sportlerin des Jahres. „Ich weiß, dass ich nach der letzten Saison mehr ins Training investieren muss, vielleicht braucht man auch ein Trainingslager mehr. Auf dem Weg zu Olympia ist die EM in Rom im kommenden Jahr ein erster Höhepunkt - und der absolute Höhepunkt folgt dann im August in Paris.“ Dann finden in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele statt.