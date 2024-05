Olympia Olympiasiegerin Mihambo: „Symbolik reicht nicht“

Für Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wäre ihre Nominierung als Fahnenträgerin für die deutsche Olympia-Mannschaft bei den Wettkämpfen in Paris nur ein kleines Zeichen gegen Rassismus. „Es ginge um Symbolik. Symbolik ist nett, aber sie reicht nicht. Ich glaube nicht, dass Symbolik das retten wird, was gerade schiefläuft“, sagte die 30-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), beim Leichtathletik-Meeting in Dessau.