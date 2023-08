Leichtathletik-WM Olympiasieger Harting übt nach Medaillendebakel Kritik

Außerdem prangerte der dreimalige Weltmeister das Potenzialanalysesystem (PotAS) an. Die Analyse ist Teil der Spitzensport-Reform, bei der die Fördergelder des Bundes künftig stärker anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt werden sollen. „Richtig krank ist in meinen Augen dieses PotAs System. Was aus Misstrauen der Politik ggü dem DOSB gegründet wurde. Das sagt alles“, schrieb er. Die jüngsten Entwicklungen, „Urkunden oder Fußballspiele zu ändern, damit Kinder nicht mehr weinen“, seien falsch.