Leichtathletik-Meisterschaften : Olympiasieger Dieter Baumann: „Dann zahle ich“ die Tests

Tübingen Olympiasieger Dieter Baumann findet deutsche Leichtathletik-Meisterschaften ohne Laufwettbewerbe nicht akzeptabel.

„Ich verstehe das überhaupt nicht“, sagte der 55 Jahre alte Tübinger der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die für 8./9. August geplanten Titelkämpfe in Braunschweig. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte ein Hygienekonzept nach den Anforderungen in Niedersachsen erstellt und auch die Genehmigung für die Veranstaltung erhalten. Allerdings sind wegen der Abstandsregeln bisher keine Laufwettbewerbe von 1500 Metern an aufwärts vorgesehen.

„Man könnte sehr wohl die Läufer am Abend vorher testen und dann in ein Hotel stecken“, sagte Baumann. „Da bräuchte man auch keine Quarantäne.“ Es gehe ja nur um maximal 15 Läufer pro Disziplin. Wenn es an den Kosten für Tests auf den Corona-Virus scheitere, sagte Baumann, „dann zahle ich die für die 5000 Meter“. Der Schwabe hatte 1992 in Barcelona Olympia-Gold gewonnen.