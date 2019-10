Umstrittenes Trainingsprojekt : Nike beendet Oregon Project: Was wird aus Klosterhalfen?

Berlin Nach der angekündigten Schließung des Nike Oregon Projects muss sich Deutschlands Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen ein neues Trainingscamp suchen.

Nur fünf Tage nach der Leichtathletik-WM mit zahlreichen Erfolgen zog der US-Sportartikel-Gigant die Konsequenzen aus dem Skandal um Starcoach Alberto Salazar. Wie es mit Klosterhalfen, die in Doha Bronze über 5000 Meter gewann, und ihrem Trainer Pete Julian weitergeht, ist offen. Ihr Management äußerte sich am Freitag zunächst nicht.

USADA-Chef Travis Tygart hatte festgestelltt: „Die Athleten waren Versuchstiere, so muss man es sagen.“ In dem 250-seitigen Urteil ging es um „hochgradig gefährliche Medikamente“ und verboten hohe Infusionen.

Klosterhalfen betonte stets, dass Pete Julian ihr Coach in Oregon sei. Noch in Katar hatte die Rheinländerin angekündigt, weiter beim NOP trainieren zu wollen und sich auf die Rückkehr zu freuen: „Das bleibt das beste Team der Welt. Ich weiß für mich und alle, die drumherum sind und Einblicke haben, was da passiert und was nicht passiert“, sagte die deutsche Rekordhalterin vor ihrem geplanten Urlaub in Deutschland und Dubai. „Doping ist da nie ein Thema.“