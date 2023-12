Leichtathletik Neugebauers Olympia-Fahrplan: Zwei Zehnkämpfe vor Paris

Wie es nach dem Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Austin im Sommer weitergeht, sei noch völlig offen. Die anstehenden Feiertage verbringt Neugebauer in der Heimat, bevor er am 2. Januar in die USA zurückkehrt. Er feiere das Weihnachtsfest ganz traditionell in Familie, erzählte er. Besonders freue er sich auf das deutsche Essen. „Im deutschen Essen ist mehr Geschmack drin, so richtig schönes Sauerkraut fehlt mir schon da drüben“, sagte Neugebauer.