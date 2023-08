Leichtathletik-WM Neugebauer zieht Olympia-Lehren: „Immer locker bleiben“

Das Risiko sei im Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris „nicht tragbar“ gewesen, sagte der 25-jährige Kaul. Die Sommerspiele sind auch das große Ziel von Neugebauer. Ein bisschen auch wegen der Stimmung, die ihn in Budapest verzückte. „Oh mein Gott. Die Stimmung in Europa ist einfach unglaublich“, sagte der Wirtschaftswissenschaft-Student und dachte an sein WM-Debüt vor einem Jahr zurück. „Das hat mir so viel mehr Spaß gemacht als in Eugene. Ich freue mich schon auf Paris - das wird bestimmt ähnlich.“