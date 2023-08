Leichtathletik-WM Neugebauer überrascht Hingsen: Zehnkämpfer große WM-Hoffnung

So in etwa macht das Neugebauer, dem die Eltern wegen des zwischenzeitlich verschwundenen Koffers noch ein Set Spikes mit nach Ungarn brachten. Für jede Disziplin braucht er ein extra Paar. „Mein Hauptziel ist einfach zu zeigen, dass der Rekord kein Versehen war, und zu zeigen, dass ich es drauf habe“, sagte der Achte der Allzeit-Bestenliste. „Ich weiß, dass das definitiv nochmal so in die Richtung gehen kann.“ Im Teamhotel, in dem sich auch andere Nationen tummeln, sauge er „richtig Energie“ auf. Etwa, wenn man auf den Gängen einfach mal so Stabhochsprung-Superstar Armand „Mondo“ Duplantis aus Schweden trifft.