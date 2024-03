Leichtathletik Neue Weitsprung-Regel? Mihambo kann mit beidem „gut leben“

Nach einem Trainingslager Mitte April in Belek startet Mihambo am 5. Mai mit einem Sprint-Wettkampf in Pliezhausen in die Freiluft-Saison. Der erste Weitsprung-Wettkampf steht am 24. Mai in Dessau an. „Für Malaika wird es ganz wichtig sein, dass sie alles, was in ihrer Karriere jetzt noch kommt, genießt“, sagte Knapp über die zweimalige Weltmeisterin. „Sie hat alles erreicht, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“