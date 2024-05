Leichtathletik Nach Silber 2022: Hochspringer Potye sagt für EM ab

Bisher hat der Deutsche Leichtathletik-Verband insgesamt 100 Athleten und Athletinnen für die EM vom 7. bis 12. Juni nominiert, die erster Saisonhöhepunkt im Olympia-Jahr ist. Voraussichtlich an diesem Wochenende kommen noch jene dazu, die über die europäische Rangliste und eine Leistungsbestätigung einen Quotenplatz sicher haben. 2022 war der DLV bei der EM die Nummer eins in der Nationenwertung, bei der WM im Vorjahr in Budapest gab es keine Medaille.