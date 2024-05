Leichtathletik Muskuläre Probleme bei Lückenkemper - Aber keine Verletzung

In Rom ist die für den SCC Berlin startende Lückenkemper nach ihrem Doppel-Erfolg bei der EM 2022 in München auch Titelverteidigerin mit der deutschen Sprint-Staffel. Das Quartett hat sich zudem für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Dort peilt Lückenkemper Anfang August den Einzug in das Einzel-Finale an.