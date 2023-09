Leichtathletik Mittelstrecklerin Trost beendet mit 28 Karriere

Die letztjährige WM-Halbfinalistin aus München, die im Juli beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzów über 1500 Meter in 4:02,32 Minuten noch persönliche Bestzeit gelaufen war, hatte im August auf ihren WM-Start in Budapest wegen einer Windpocken-Infektion verzichten müssen. In Tokio vor zwei Jahren hatte sie es über die 800 Meter ins Olympia-Halbfinale geschafft.