Leichtathletik Mihambo und Weber siegen in Dessau - Aber Sorgen um Stars

Einen spannenden Wettkampf lieferten sich die Speerwerfer. Julian Weber von der USC Mainz warf den Speer bei seinem Saisoneinstieg auf 88,37 Meter, damit übertraf er die offizielle Olympia-Norm von 85,50 Metern. „Ich bin unfassbar happy. Jetzt stehen die Europameisterschaften vor der Tür, dort will ich natürlich meinen Titel verteidigen“, sagte Weber. Der Europameister von 2022 ist neben dem U23-Europarekordler Max Dehning eine Hoffnung für die EM Anfang Juni in Rom und Olympia in Paris zwei Monate später. Dehning, der im Februar in Halle bereits 90,20 Meter geworfen hatte, schaffte in Dessau 81,78 Meter und wurde Dritter.