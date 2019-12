Gala-Abend in Baden-Baden : Mihambo und Kaul genießen die Ehrung „Sportler des Jahres“

Baden-Baden Malaika Mihambo, Niklas Kaul und Markus Eisenbichler glänzen bei der Gala „Sportler des Jahres“ als echte Typen. Über mangelnde Aufmerksamkeit im Vergleich zum übermächtigen Fußball wollen sie sich nicht beklagen.

Am Ende sei es wichtig, „dass man sich von so was nicht blenden lässt. Dass man sich nicht auf dem Erfolg ausruht, weil man einmal was gewonnen hat, und glaubt: Trainieren muss ich nicht mehr“, sagte der Zehnkampf-Weltmeister in einem Interview, das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlichte. Der 21 Jahre alte Mainzer hatte bei der Journalisten-Wahl am Sonntagabend triumphiert, nachdem er zuvor bereits den Sport-Bambi erhalten hatte.