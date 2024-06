Leichtathletik Mihambo über „Grenzerfahrung“ und deutsche Chancen

Die Sportlerin von der LG Kurpfalz musste die WM im Vorjahr in Budapest nach einer Verletzung auslassen. Bei der EM von Freitag bis Mittwoch in Rom zählt sie ebenso wie bei den Olympischen Spielen im August in Paris zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen. „Beim Sieg geht es immer um den Tag X - und da wird sich auch in Paris entscheiden, wer gewinnt“, sagte Mihambo.