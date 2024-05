Leichtathletik Mihambo schnell unterwegs: „Sind auf dem richtigen Weg“

Über 80 Meter belegte die Weitsprung-Spezialistin beim Wettkampf über die angepriesenen „krummen“ Strecken hinter der in 9,57 Sekunden siegreichen Mannheimerin Lisa Nippgen nach 9,61 Sekunden in langer Hose den zweiten Platz. Bei besserer Witterung und in kurzer Hose wurde sie beim ersten Wettkampf im Freien nach zehn Monaten in 17,56 Sekunden über die 150 Meter Dritte. Mihambos Spezialdisziplin Weitsprung steht am kommenden Wochenende erstmals in der Saison mit den Höhepunkten EM im Juni und Olympia im August an.