Weitsprung-Ass : Mihambo kritisiert Vergabe: WM in Katar „fragwürdig“

Doha Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat die Vergabe der Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Katar vor allem wegen der klimatischen Umstände kritisiert.

„Ich finde so etwas nicht gut, ich finde es fragwürdig. Ich finde, die sozialen, politischen und Umwelt-Aspekte sollen bei der Vergabe mit einbezogen werden“, sagte die WM-Favoritin von der LG Kurpfalz der Deutschen Presse-Agentur. Mihambo macht derzeit ihren Master in Umweltwissenschaften an einer Fern-Uni. Bei den am Freitag beginnenden Titelkämpfen in Doha werden Temperaturen um die 40 Grad erwartet. Das Khalifa-Stadion wird auf etwa 26 Grad heruntergekühlt.