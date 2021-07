Weitsprung-Star : Mihambo: Fühle mich „nie unwohl“ in kurzen Hosen

Mihambo: Fühle mich „nie unwohl“ in kurzen Hosen

Malaika Mihambo gehört in Tokio zu den heißen Gold-Favoritinnen im Weitsprung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat keine Probleme mit ihrem Sport-Outfit und entscheidet sich bewusst für die kurzen Hosen.

„Natürlich sind unsere Trikots knapper als die von Männern. Da könnte man sich fragen: Warum tragen die Männer nicht auch einfach ein bauchfreies Trikot?“, sagte Mihambo der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne sich beispielsweise ihre Hosenlänge aussuchen und könnte auch mit längeren Hosen springen. „Ich fühle mich aber so einfach frei in meiner Bewegung - und nie unwohl“, sagte die 27-Jährige kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio.