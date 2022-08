European Championships : Mihambo auf EM-Goldkurs im Weitsprung

Souverän: Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist in München auf Goldkurs im Weitsprung. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat mit einer herausragenden Vorkampfweite Kurs auf die angestrebte EM-Goldmedaille genommen.

Mihambo hatte bei der WM in Eugene ihren Titel von 2019 erfolgreich verteidigt. Jetzt will sie ihren zweiten EM-Sieg bejubeln. Die Medaillen werden am Donnerstag vergeben.