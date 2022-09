Leichtathletik : Mehr als 30.000 Tickets für Leichtathletik-Meeting Istaf weg

Berlin Dank der deutschen Erfolge bei der Heim-EM in München wird es auch beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf eine gute Kulisse geben.

Am Start sein werden unter anderen Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo sowie ihre ukrainische Rivalin Maryna Bech-Romantschuk, die EM-Gold im Dreisprung holte. Speerwurf-Europameister Julian Weber wird in seiner Disziplin auf Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul treffen. Weber hatte in München trotz Beschwerden an Rücken und Schulter seinen größten Erfolg gefeiert. „Die letzte Zeit nach der EM habe ich viel entspannt und gar nicht so viel trainiert“, sagte der in Berlin lebende Mainzer.