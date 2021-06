US-Ausscheidungskämpfe : McLaughlin läuft Weltrekord über 400 Meter Hürden

Lief in Eugene Weltrekord: Sydney McLaughlin. Foto: Ashley Landis/AP/dpa

Eugene Die Amerikanerin Sydney McLaughlin hat einen Weltrekord über die 400 Meter Hürden aufgestellt.

Bei den US-Ausscheidungskämpfen für die Olympischen Spiele in Tokio blieb die 21 Jahre alte Leichtathletin am Sonntag (Ortszeit) in 51,90 Sekunden als erste Frau auf dieser Strecke unter 52 Sekunden.