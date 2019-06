Diamond League in Rom : Mihambo bricht den Sieben-Meter-Bann

Rom Deutsche Weitspringerin katapultiert sich in Rom auf 7,07 Meter und ist jetzt Mitfavoritin für die WM.

Malaika Mihambo riss nur kurz die Arme hoch und winkte fast ein bisschen schüchtern ins Publikum. Die 25-Jährige konnte kaum glauben, was sie da auf der Anzeigentafel im Olympiastadion von Rom sah: 7,07 Meter. „Ich bin sprachlos“, sagte Mihambo nach ihrem ersten Sieben-Meter-Sprung überhaupt: „Es war an der Zeit, diese sieben Meter endlich aus mir herauszuholen.“

Nach ihrem Gala-Auftritt in der Diamond League ist Mihambo derzeit die absolute Nummer eins der Weitsprung-Welt – und spätestens jetzt auch eine heiße Medaillenkandidatin für die anstehende WM in Katar (27. September bis 6. Oktober). Schließlich ist ihr Plan ganz auf die Titelkämpfe in der Wüste ausgelegt. „Das ist erst der Beginn der Saison, also kann ich auf ein gutes Jahr hoffen“, sagte die Europameisterin von Berlin, die sich zudem über ein Preisgeld von 10 000 US-Dollar freuen kann: „Ich hoffe, gesund zu bleiben. Und dann meine Höchstform im August und Oktober zu haben.“