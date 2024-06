Leichtathletik Lyles rennt zu 200-Meter-Sieg - Enttäuschung für Richardson

Der dreimalige Weltmeister Noah Lyles hat auch die Olympia-Ausscheidung der US-Leichtathleten über 200 Meter gewonnen. Der 26-Jährige siegte in Eugene in der Jahresweltbestzeit von 19,53 Sekunden, nachdem er bereits über 100 Meter gewonnen hatte. In Paris hat er damit mehrere Chancen auf sein erstes Olympia-Gold.