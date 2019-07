Leichtathletik : Hofmann stark, Holzdeppe schwach

Monaco Licht und Schatten bei den deutschen Leichtathleten in der Diamond League.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

Andreas Hofmann hat in Monaco die Siegesserie der deutschen Speerwerfer in der Diamond League fortgesetzt, für Ex-Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken gab es hingegen eine empfindliche Pleite. Während Holzdeppe im Fürstentum einen klassischen „Salto nullo“ hinlegte, gelang Hofmann die Revanche für die Niederlage gegen Olympiasieger Thomas Röhler in Luzern drei Tage zuvor.

„Mit meiner Leistung bin ich ziemlich zufrieden. In den vergangenen Wochen hatte ich technische Probleme, aber heute lief es besser“, sagte Vize-Europameister Hofmann (Mannheim), der sich mit guten 87,84 Meter durchsetzte und ankündigte: „Beim nächsten Mal werden es drei Meter mehr.“ Röhler, der Hofmann beim nicht zur Diamond League gehörenden Meeting in Luzern am Dienstag zum einzigen Mal in nun sechs Saisonduellen bezwungen hatte, landete in Monaco mit 86,04 Meter auf Rang drei. Zweiter wurde der Este Magnus Kirt (87,47).

Holzdeppe, Weltmeister von 2013, scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,62 Meter und sucht rund zweieinhalb Monate vor der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) noch seine Form. Gewinner eines hochklassigen Wettkampfes war Vizeweltmeister Piotr Lisek aus Polen mit der Jahresweltbestleistung von 6,02 Metern.