Vergabe der Großveranstaltung Leichtathletik-WM 2027 findet in Peking statt

China, Olympia-Gastgeber 2008 (Sommerspiele) und 2022 (Winterspiele), richtet im kommenden Jahr auch die Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing aus. „Dies ist eine große Chance, unseren Sport und unsere Fangemeinde in einem der größten kommerziellen Märkte der Welt zu vergrößern“, sagte Sebastian Coe, Präsident von World Athletics, in einer Mitteilung. Die Weltmeisterschaften 2025 werden in Tokio ausgetragen.