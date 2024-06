Leichtathletik-DM Leichtathletik-Verband hofft auf gute Klosterhalfen-Rückkehr

Klosterhalfen, die 2022 in München Europameisterin über 5.000 Meter wurde, muss ein weiteres schwieriges Jahr verarbeiten. Im Vorjahr fehlte die WM-Dritte von 2019 wegen einer Fußverletzung bei den deutschen Meisterschaften und dann auch bei der WM in Budapest. Diesmal ist die deutsche Rekordhalterin nach einem Infekt, der sie zum EM-Verzicht zwang, wieder im Training. Aber in Top-Form ist sie noch nicht wieder.