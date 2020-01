Leichtathletik : Leichtathletik-Pate Diack muss sich vor Gericht verantworten

Paris Im „Schaukelstuhl sitzen und zwei oder drei Bücher schreiben“ – so stellte sich Lamine Diack einmal seinen Lebensabend vor. Allerdings träumte der Senegalese dabei sicher von einer Kulisse mit Palmen, Strand und Meer.

Diack führte den Weltverband von 1999 bis 2015 offenbar wie ein Sonnengott. „Ich opfere meine Familie für den Sport. Diack ist in meinen Augen eine Person, die den Sport für seine Familie opfert“, sagte einmal Marius Vizer, ehemaliger Präsident aller Sport-Weltverbände, über den mittlerweile 86-Jährigen. Neben Diack Senior ist auch dessen Sohn Papa Massata Diack angeklagt – ebenso Walentin Balachnitschew, der Ex-Präsident des russischen Verbandes und IAAF-Schatzmeister unter Diack, Alexej Melnikow, Russlands ehemaliger Cheftrainer, Gabriel Dolle, ehemaliger Direktor des Anti-Doping-Programms des mittlerweile in World Athletics umbenannten Weltverbandes, sowie Habib Cisse, ein ehemaliger Berater von Diack.

An Aufklärung war Diack in seinen 16 Jahren an der IAAF-Spitze nie wirklich interessiert. Er war einer jener Präsidenten, die ihren Verband nach Gutsherrenart führten, undurchsichtige Strukturen schafften und jede Kritik, jede Krise selbstgefällig aussaßen. Als die Vorwürfe der systematischen Vertuschung laut wurden, tat Diack sie als Verschwörung und „gezielte Kampagne“ ab, „um die Medaillen neu vergeben zu können“. In der Leichtathletik sei man „überzeugt, dass 99 Prozent unserer Athleten sauber sind. Wir sind schließlich nicht der Radsport.“ Im Sommer 2015 wurde er im Amt von Sebastian Coe beerbt.