Corona-Krise : Leichtathletik-Chef Coe setzt auf Olympia 2021

Berlin Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, hat den Sportlern in der Corona-Krise einen Blick in die Geschichtsbücher empfohlen.

Durch die Corona-Krise sind viele Meetings und Titelkämpfe - darunter die EM in Paris - in diesem Jahr ausgefallen. Zwar sei der Weltverband finanziell gut aufgestellt, aber langfristig sei die jetzige Situation nicht tragbar, sagte Coe.

Während der Corona-Zwangspause will der Verband auch an einer möglichen Reform seines Wettkampfkalenders arbeiten. „Wir haben jetzt die Gelegenheit, alles einmal zu überdenken und nicht so schnell wie möglich wieder zum Normalen zurückzukehren“, sagte der frühere Mittelstreckenläufer.

In Sachen Doping machte Coe keine Angaben, wie viele Tests derzeit durchgeführt werden. Aber er schickte eine klare Botschaft an Athleten, die versuchen sollten, während der Zwangspause zu betrügen. „Lasst es lieber! Es ist keine testfreie Zone. Damit ist es uns todernst“, sagte Coe: „Wir wollen die Athleten wieder in die Wettkämpfe zurückbringen, aber in dem Wissen, dass unsere Testsysteme voll funktionsfähig sind.“