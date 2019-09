Kongress in Doha : Leichtathletik-Boss Coe vor Wahl - Kessing will ins Council

Doha IAAF-Präsident Sebastian Coe steht beim Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes am Mittwoch in Doha/Katar vor der Wiederwahl. Der 62-jährige Brite ist einziger Kandidat.

Der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verband, Jürgen Kessing, wird für das IAAF-Council kandidieren. Er ist einer von 40 Bewerbern um 13 Sitze. „Die Chance ist womöglich nicht sehr groß, da ich erst seit zwei Jahren DLV-Präsident und in der IAAF noch nicht so bekannt bin“, sagte er. „Mit der Kandidatur will ich aber ein klares Zeichen setzen, dass der weltgrößte Leichtathletik-Verband in der IAAF-Führung wieder vertreten sein sollte.“