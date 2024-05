Diamond League Leichtathleten Janssen und Batz überzeugen in Doha

Im stark besetzten Speerwurf-Feld fehlte Julian Weber, der WM-Vierte hatte seine Teilnahme wegen Adduktorenproblemen abgesagt. Der Mainzer will nun am 19. Mai in Rehlingen in die Saison starten. Den Sieg holte der tschechische WM-Dritte Jakub Vadlejch mit 88,38 Metern - nur zwei Zentimeter vor Olympiasieger und Weltmeister Neeraj Chopra aus Indien.