Corona-Krise : Laufveranstalter in Not - Durststrecke für Läufer

Laufveranstalter in Not - Durststrecke für Läufer

Frankfurt/Main Die organisierte Laufbewegung ist seit Monaten durch die Pandemie zum Stillstand gekommen. Die Laufveranstalter von großen Marathons und anderen Events bangen um die Existenz. Zudem drohen Talente auf der Strecke zu bleiben.

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 sind Laufveranstaltungen weitgehend auf der Strecke geblieben. Allein German Road Races (GRR) hat anhand einer Umfrage unter den 80 Mitgliedern ermittelt, dass im Vergleich zum Vorjahr in 2020 nur noch drei Prozent an realen GRR-Läufen teilnahmen. Virtuelle Laufangebote fanden eine größere Resonanz, konnten den geschätzten Umsatzverlust von 80 Prozent aber nicht wesentlich kompensieren.

„Die Situation war und ist dramatisch“, sagte der GRR-Vorsitzende Horst Milde. Kleinere Vereine und Unternehmen wie die Veranstalter von Marathons in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München hätten 2020 überstanden. „Wenn es mit der Entwicklung aber so weitergeht, werden viele Veranstalter in die Pleite rutschen“, prophezeite er.

Darüber hinaus sind sie wichtig für die Gewinnung des Nachwuchses im Lauf. „Auf viele junge Talente wird das Auswirkungen haben, die man vielleicht erst in einigen Jahren sieht“, meinte Gesa Krause. „Ich bin mir sicher, dass das Spuren hinterlassen wird.“ Mit 12, 13 Jahren hätte sie nicht die Motivation gehabt, ihren Trainingsplan alleine abzuarbeiten. Milde sieht es ähnlich: „Der Motivationsschub, trete ich in den Verein ein, der liegt derzeit bei null.“

Falls Laufveranstaltungen in einen halben Jahr wieder im größeren Umfang - auch dank des Impfens - möglich sein sollten, wären laut Milde längst nicht alle Sorgen vorbei und Probleme gelöst. „Marathons in Berlin mit 40 000 oder in Hamburg mit 20 000 Startern werden diese Größenordnung erst mal nicht erreichen“, sagte er. Viele ausländische Läufer würden angesichts der Corona-Situation in anderen Ländern nicht kommen oder teilnehmen können.