Leichtathletik Langstrecken-Ass Klosterhalfen verlässt Nike

Die Langstreckenläuferin, die mehrere deutsche Rekorde zwischen 1500 und 10.000 Meter hält, war 2019 in Doha WM-Dritte geworden und gewann im vergangenen Jahr in München EM-Gold jeweils über 5000 Meter. Ihr erster Start in dieser Saison ist nach Puma-Angaben beim Diamond League-Auftakt am 5. Mai in Doha geplant.