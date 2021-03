Corona-Pandemie : Kugelstoßerin Schwanitz: Impfpflicht vor Olympia „schwierig“

Berlin Die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hofft, dass auch ungeimpfte Athleten an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen dürfen.

Grundsätzlich wiederholte Schwanitz ihre Vermutung, dass die Spiele in Tokio nicht stattfinden können. „Viele Menschen sollen sich auf kleinem Raum bewegen, die Menschen in Tokio sind mittlerweile dagegen, sie haben Angst. Die Infektionsgefahr steigt. Wir haben jetzt das zweite Jahr in Folge nur spärliche Doping-Kontrollen, selbst hier in Deutschland“, sagte die WM-Goldmedaillengewinnerin von 2015.