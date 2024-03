Leichtathletik-WM Kugelstoßerin Ogunleye im Medaillenglück - „Das ist surreal“

Wie stets in ihrem Leben, in dem der Glaube ihr „eine große Stütze“ ist, half ihr dieser auch in Schottland. „Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe meine Bibel aufgeschlagen und einen Vers gelesen, der hieß: Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir“, erzählte Ogunleye, „und mit diesem Vers bin ich in diese Weltmeisterschaft gegangen: Du wirst mutig, stark und zuversichtlich sein. Du hast es verdient, hier zu sein, und du kannst mehr erreichen, als du dir vorstellen kannst.“