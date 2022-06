Leichtathletik : Kugelstoßer Storl weiter auf Formsuche: Achter in Chorzów

Kugelstoßer Storl weiter auf Formsuche: Achter in Chorzów

Kugelstoßer David Storl ist derzeit nicht in WM-Form. Foto: Bernd Thissen/dpa

Chorzów Kugelstoßer David Storl ist im WM-Jahr von einer guten Form weit entfernt.

Storl hatte 2021 wegen Rückenbeschwerden keinen Freiluftwettkampf bestritten und die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Um bei der Leichtathletik-WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene (USA) an den Start gehen zu können, muss der Olympia-Zweite von 2012 die WM-Norm von 21,10 Meter übertreffen.