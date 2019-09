Deutschlands Laufhoffnung : Klosterhalfens Katar-Plan: WM-Strecke bis zuletzt offen

Doha Deutschlands große Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen wird erst auf den letzten Drücker entscheiden, auf welcher Distanz sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar startet.

„Ich weiß es noch nicht“, sagte die 22 Jahre alte Leverkusenerin der Deutschen Presse-Agentur und dem Magazin „Leichtathletik“. „Wir werden kurzfristig entscheiden, weitere Trainingseindrücke sammeln, in Doha auch noch mal die Teilnehmerfelder über die beiden Strecken anschauen und uns dann festlegen.“

Klosterhalfen ist in diesem Jahr bereits sechs deutsche Rekorde über verschiedene Strecken gelaufen und zählt zu den Topfavoritinnen über 1500 und 5000 Meter. „Ich will einfach gut laufen und werde alles geben“, sagte sie vor der am Freitag beginnenden WM. Ihre größte Konkurrentin könnte Sifan Hassan sein. Die Europameisterin und gebürtige Äthiopierin rennt für die Niederlande.