Leichtathletik Klosterhalfen: Vor WM mental und körperlich erschöpft

Auch für die einstige WM-Dritte sind die Olympischen Spiele in Paris der Saisonhöhepunkt, für den sie sich noch qualifizieren muss. Zuvor gibt es Anfang Juni noch die EM in Rom. „Wenn ich das normale Training die nächsten Monate so hinbekomme, denke ich, kann ich mich auf den Sommer freuen“, sagte die Leverkusenerin.