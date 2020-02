Millrose-Games in New York : Klosterhalfen verbessert zwei deutsche Rekorde

Millrose-Games in New York

Stellte neue deutsche Rekorde auf: Konstanze Klosterhalfen. Foto: Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Wire/dpa.

New York Die Weltmeisterschaftsdritte Konstanze Klosterhalfen läuft schon wieder auf Rekordniveau.

Bei den Millrose-Games in New York verbesserte die 22 Jahre alte Ausnahmeläuferin von Bayer Leverkusen die deutsche Hallen-Bestmarke über eine Meile auf 4:17,26 Minuten. Zugleich blieb sie als erste deutsche Leichtathleten mit der Durchgangszeit über 1500 Meter von 3:59,87 Minuten unter der Vier-Minuten-Grenze. Damit steigerte die in den USA trainierende Klosterhalfen über diese Distanz ihren Rekord um fast drei Sekunden.