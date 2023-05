Leichtathletik Klosterhalfen Neunte über 1500 Meter - Weber auf Platz vier

Die 26 Jahre alte Leichtathletin konnte in Doha in 4:05,63 Minuten und rund sieben Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen und belegte Rang neun. Der Sieg bei der ersten internationalen Freiluft-Standortbestimmung im WM-Jahr ging in der Weltjahresbestleistung von 3:58,57 Minute an Faith Kipyegon aus Kenia. „Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Es ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun“, sagte Klosterhalfen nach dem Sprung ins „kalte Wasser“ bei einem für sie ungewöhnlich frühen Saisonstart.