Diamond League in Oslo : Klosterhalfen knackt WM-Norm - Hürden-Ass Allen siegt

Oslo Deutschlands Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hat bei ihrem Saisondebüt beim Diamond-League-Meeting in Oslo über 5000 Meter die WM-Norm geknackt.

In 14:37,94 Minuten wurde die 25-jährige Weltmeisterschaftsdritte vor 23.000 Zuschauern im ausverkauften Bislett-Stadion abgeschlagen aber nur Achte. „Ich war supernervös, habe es aber ganz okay gelöst. Die Saison ist noch lang“, sagte Klosterhalfen bei Sky. Siegerin wurde die Äthiopierin Dawit Seyaum in 14:25,84 Minuten. Die Berlinerin Alina Reh musste sich mit dem 15. Platz in 15:06,29 Minuten begnügen.