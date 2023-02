Leichtathletik : Klosterhalfen gewinnt Hallen-Titel über 3000 Meter

Siegte bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in 8:34,89 Minuten über 3000 Metern: Konstanze Klosterhalfen. Foto: Soeren Stache/dpa

Dortmund 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund den Titel über 3000 Meter gewonnen.

Die 25 Jahre alte Leverkusenerin siegte in 8:34,89 Minuten und unterbot damit die Norm für die Hallen-EM Anfang März in Istanbul. Für Klosterhalfen, die im amerikanischen Portland trainiert, ist es der dritte Meistertitel nach 2017 und 2018. Ihren deutschen Hallen-Rekord in 8:32,47 Minuten aus dem Jahr 2019 konnte sie nicht unterbieten.