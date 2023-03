Leichtathletik : Klein Europameisterin vor Klosterhalfen: „Gold umso geiler“

Hanna Klein setzte sich bei der Hallen-EM über 3000 Meter gegen Konstanze Klosterhalfen durch. Foto: Oliver Weiken/dpa

Istanbul Lange lag Konstanze Klosterhalfen auf Goldkurs - bis ihre Teamkollegin vorbeizog. Hanna Klein jubelt als Europameisterin über 3000 Meter. Danach gibt es zwei weitere Medaillen.

Hallen-Europameisterin Hanna Klein und die knapp geschlagene Konstanze Klosterhalfen jubelten Seite an Seite mit einer Deutschland-Fahne über den Schultern.

Durch ihren Sieg im Schlusssprint gegen Favoritin Klosterhalfen in persönlicher Bestzeit kürte sich die 29 Jahre alte Psychologin Klein zur Siegerin über 3000 Meter. „Ich bin überwältigt. Das ist meine erste Goldmedaille“, sagte die Läuferin aus Tübingen in Istanbul nach ihrem ersten internationalen Titel. „Ich wollte meine Medaillenchance verteidigen, dass es Gold geworden ist, ist umso geiler.“

Auch Gambetta und Heß holen Medaillen

Sara Gambetta mit Silber im Kugelstoßen und Max Heß mit Bronze im Dreisprung ließen die deutsche Delegation in der Türkei über zwei weitere Medaillen jubeln. Am Wochenende sollen weitere EM-Ehren für den Deutschen Leichtathletik-Verband folgen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo strebt dann ihren ersten Hallentitel an.

Erstes Highlight aus DLV-Sicht waren die 3000 Meter. Klosterhalfen, Freiluft-Europameisterin über 5000 Meter, hatte das Feld früh und über einen Großteil des Rennens angeführt - bis Klein in der Schlussrunde ihr Finish startete und an der deutschen Rekordhalterin vorbeizog. „Pushend und überwältigend“ sei das Rennen gewesen, sagte Klein. 0,63 Sekunden lag sie am Ende vor Klosterhalfen.

Drittes Hallen-EM-Silber für Klosterhalfen

Einen deutschen Doppel-Erfolg hatte es in dieser Disziplin noch nie gegeben - weder bei dem Sieg von Brigitte Kraus 1984 oder dem von Ines Bibernell-Obst zwei Jahre später. Während Klein nach EM-Bronze über 1500 Meter in der Halle aus dem Jahr 2021 nun als Siegerin jubelte, verbuchte Klosterhalfen zum dritten Mal EM-Silber in der Halle. „Ein Doppelsieg ist schon cool, auch wenn gerade die Enttäuschung noch etwas überwiegt“, sagte Klosterhalfen.

Die 30-jährige Gambetta schnupperte schon wiederholt an den Medaillenrängen, diesmal war es so weit. Mit der Saisonbestweite von 18,83 Metern gewann die Sportlerin aus Halle/Saale Silber hinter Auriol Dongmo aus Portugal. Sie stieß die Kugel auf 19,76 Meter.

Heß gewann in der Ataköy Athletics Arena nach 16,57 Metern wie 2017, 2019 und 2021 Bronze. Ein Zentimeter fehlte auf Silber. Der Sieg ging mit klarem Vorsprung an Olympiasieger Pedro Pichardo. Der Portugiese landete bei der Weltjahresbestleistung von 17,60 Meter.

